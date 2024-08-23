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«Двигаемся вперёд». Янник Синнер прокомментировал своё дело о допинге

«Двигаемся вперёд». Янник Синнер прокомментировал своё дело о допинге
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос журналистов по поводу своей репутации на фоне деле о допинге.

«Я всегда считал, что мог играть в теннис потому, что в своей голове знал, что не сделал ничего плохого. Знал, что я был очень чистым, знал, что всегда хотел быть честным игроком. Исходя из новостей, что-то может измениться, но кто хорошо меня знает, понимают, что я не делал и никогда не сделал бы ничего, что противоречит правилам.

Это непростой момент для меня и моей команды. Знаете, это ещё довольно свежая новость. Ну, посмотрим. Сейчас я также знаю, кто мой друг, а кто нет. Мои друзья понимают, что я никогда бы такого не сделал.

Насчёт репутации, посмотрим. Сейчас двигаемся вперёд, нет? Потому что я это не могу контролировать», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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