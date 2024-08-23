Янник Синнер: всегда уважал антидопинговые правила и всегда буду

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём допинговом деле в преддверии Открытого чемпионата США — 2024, который стартует 26 августа в Нью-Йорке.

«Конечно, неидеально перед турниром «Большого шлема». Но понимаете, в своей голове я знаю, что не сделал ничего неправильного. Мне уже приходилось играть на протяжении нескольких месяцев, думая об этом. Я себе напоминал, что не сделал ничего плохого. Я всегда уважал антидопинговые правила и всегда буду.

Разумеется, конечный результат — это облегчение. Просто рад сюда вернуться. Замечательный город, отличное место для игры в теннис. Буду стараться наслаждаться этим, насколько смогу, и надеюсь, что проведу хороший турнир», — — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.