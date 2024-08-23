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Янник Синнер объяснил, почему не был отстранён от турниров на фоне дела о допинге

Янник Синнер объяснил, почему не был отстранён от турниров на фоне дела о допинге
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил, почему не был отстранён от соревнований на время разбирательства из-за положительного теста на допинг.

«Каждый игрок, который получает положительный результат теста, должен пройти через один и тот же процесс. Нет никаких сокращений, нет другого отношения, все испытывают одно и то же.

Я понимаю разочарование некоторых игроков. Но, возможно, их отстранили, потому что не знали точно, из-за чего получился положительный тест, какое было вещество. Главная причина в том, откуда оно взялось и как попало в организм.

Мы сразу поняли и осознали, что произошло, сразу объяснили, и меня отстранили на два-три дня. Я не мог тренироваться. Поэтому апелляцию быстро приняли», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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