«Довела тело до предела». Роджерс объяснила решение завершить карьеру после US Open-2024

Бывшая 30-я ракетка мира американская теннисистка Шелби Роджерс высказалась по поводу своего решения завершить карьеру после Открытого чемпионата США-2014.

«Когда начинаешь заниматься спортом в детстве, никогда не думаешь, что этому когда-то придет конец. Ты просто тренируешься, веселишься и изо всех сил стремишься к своей мечте. Моей мечтой было стать профессиональным теннисистом, и я навсегда могу сказать этой маленькой девочке, что мы сделали это!

Для этого момента не хватает слов, но я могу с уверенностью сказать, что довела свое тело до предела. Последние несколько лет я боролась с травмами и операциями. Я всегда говорила, что если мое сердце любит это, а тело здорово, то я буду заниматься этим видом спорта вечно! Но теперь мое тело говорит мне, что пора отдыхать», — приводит слова Роджерс официальный сайт WTA.