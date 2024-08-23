«Рад, что наконец-то известно всем». Янник Синнер — о своём допинговом деле

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что рад обнародованию результата о своём допинговом деле.

— Хотелось бы вам, чтобы эта новость вышла раньше и не свалилась на вас прямо сейчас? Жалеете, что так долго ждали, пока эта история выйдет в свет?

— Послушайте, это был очень долгий процесс. Я уже с этим жил несколько месяцев. На основе результата мне пришлось принять несколько решений. Есть некоторые даты, которые необходимо соблюдать на протяжении всего процесса, поэтому самому не получится выбирать, когда это станет известно.

Лично я рад, что это наконец-то известно всем. Это облегчение как для меня, так и для моей команды. Конечно, из-за процесса подготовка к турниру была не идеальной из-за определённых обстоятельств. Но я ждал результат. Сейчас он известен, и всё, — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.