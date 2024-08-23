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«Необходимо найти баланс». Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся быть на позитиве

«Необходимо найти баланс». Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся быть на позитиве
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, откуда черпает радость и позитив на корте и за его пределами.

«Думаю, характер достался мне от отца. Мне бы хотелось, чтобы он ещё был жив. Сейчас бы нам было очень весело вместе.

Знаете, радость пришла с опытом и с пониманием многих вещей. Раньше я, наверное, была слишком погружена в теннис и пыталась быть очень сконцентрированной, подвергала себя сильному давлению. Недавно я просто осознала, что так не работает. Необходимо найти баланс между усердной работой, ожиданиями, давлением и небольшой радостью. Найти что-то, что радует. У меня есть моя сумасшедшая команда, с которой всегда весело. Баланс — это очень важно. Пытаюсь быть собой вне корта, не слишком серьёзной", — сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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