«Будет меньше вспышек гнева у игроков». Гауфф выступила за введение видеоповторов

Чемпионка US Open — 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о необходимости введения видеоповторов на теннисных турнирах. Американка неоднократно попадала в скандалы, связанные с судейскими решениями.

«Мы играем за большие трофеи, и видеоповторы должны быть. Особенно учитывая, что такое есть в других видах спорта, где даже нет таких денежных ресурсов, как в теннисе. Определённо, система должна существовать, особенно на турнирах „Большого шлема“ и на „тысячниках“. Конечно, хотелось бы увидеть это на всех уровнях, но надо начинать с самого высокого уровня.

Знаете, худшее в таких ситуациях это то, что перед тобой потом извиняются. Ну, спасибо, но как это на меня повлияет сейчас? Думаю, введение системы заставит всех нести ответственность. Будет намного меньше разочарований и вспышек гнева у игроков", — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.