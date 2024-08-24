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Джокович не вышел на тренировку с Руне на центральном корте US Open

Джокович не вышел на тренировку с Руне на центральном корте US Open
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович не вышел на тренировку с датчанином Хольгером Руне в преддверии US Open — 2024. Об этом сообщает датский TV2.

С 12:00 до 13:00 по местному времени теннисисты провели тренировку на одном из мелких кортов US Open. Затем у них была запланирована тренировочная сессия с 13:00 до 14:00 на корте имени Артура Эша. Как сообщает источник, команда серба ждала теннисиста на корте с его вещами, однако Джокович не появился.

Представители команды Руне рассказали, что первый час тренировки прошёл на высоком уровне, а затем Джокович начал испытывать проблемы со здоровьем, из-за чего не вышел на корт. Характер повреждения не уточняется. Серб является действующим чемпионом US Open.

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