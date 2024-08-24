Сонего обыграл Гоффена в полуфинале турнира в Уинстон-Сейлеме

В Уинстон-Сейлеме (США) завершился полуфинальный матч мужского турнира в одиночном разряде, в котором итальянец Лоренцо Сонего оказался сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена — 6:3,.

Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут. За это время Сонего сделал два эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. У Гоффена ни одной подачи навылет, три двойные ошибки и ноль брейк-пойнтов.

В финале Сонего будет противостоять победитель пары Пабло Кареньо-Бусты (Испания) — Алекс Михельсен (США).

Турнир в Уинстон-Сейлеме проходит в преддверии US Open. Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.