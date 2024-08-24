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Карен Хачанов потренировался с Карлосом Алькарасом перед стартом US Open — 2024

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фото с четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Теннисисты провели совместную тренировку в преддверии US Open — 2024.

Фото: Из личного архива Хачанова

«Всегда приятно», — подписал снимок Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Открытый чемпионат США — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. В первом круге Хачанов сыграет с британцем Даниэлем Эвансом, Алькарас начнёт турнир матчем с австралийцем Ли Ту. В 2023 году Карен проиграл уже в первом круге, Карлос дошёл до полуфинала.

Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.