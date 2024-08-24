Потапова проиграла американке Кесслер в полуфинальном матче на турнире в Кливленде

43-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). В матче 1/2 финала Потапова проиграла представительнице США Маккартни Кесслер. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 3:6.
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Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. В рамках поединка Потапова выполнила три подачи навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18. На счету её соперницы шесть эйсов, 11 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Турнир в Кливленде проходит с 19 по 24 августа. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является испанка Сара Соррибес-Тормо, которая в финале прошлого года обыграла россиянку Екатерину Александрову.
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