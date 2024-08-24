Михельсен вышел в финал турнира в Уинстон-Сейлеме на отказе Карреньо-Бусты

В ночь с 23 на 24 августа в американском Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина) завершился полуфинальный матч мужского теннисного турнира категории ATP-250 между 300-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой и 52-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США (11-й номер посева на турнире). Игра была остановлена во втором сете при счёте в пользу Михельсена после отказа Карреньо-Бусты продолжать борьбу — 7:6 (7:5), 2:1, отказ.
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Продолжительность матча составила один час 16 минут. Американский теннисист дважды подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Карреньо-Буста не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух заработанных.
В финале ATP-250 в Уинстон-Сейлеме Алекс Михельсен встретится с 58-й ракеткой мира и десятым сеяным на турнире итальянцем Лоренцо Сонего, который ранее переиграл в двух сетах 90-го номера рейтинга ATP Давида Гоффена из Бельгии — 6:3, 6:2.
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