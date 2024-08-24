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Пабло Карреньо-Буста — Алекс Михельсен, результат матча 24 августа 2024, счет 0:2 (6:7, 1:2), 1/2 финала ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

Михельсен вышел в финал турнира в Уинстон-Сейлеме на отказе Карреньо-Бусты
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В ночь с 23 на 24 августа в американском Уинстон-Сейлеме (штат Северная Каролина) завершился полуфинальный матч мужского теннисного турнира категории ATP-250 между 300-й ракеткой мира испанцем Пабло Карреньо-Бустой и 52-м в мировом рейтинге Алексом Михельсеном из США (11-й номер посева на турнире). Игра была остановлена во втором сете при счёте в пользу Михельсена после отказа Карреньо-Бусты продолжать борьбу — 7:6 (7:5), 2:1, отказ.

Уинстон-Сейлем. 1/2 финала
24 августа 2024, суббота. 01:40 МСК
Пабло Карреньо-Буста
300
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		2
         
Алекс Михельсен
52
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Продолжительность матча составила один час 16 минут. Американский теннисист дважды подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Карреньо-Буста не выполнил ни одного эйса при пяти двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале ATP-250 в Уинстон-Сейлеме Алекс Михельсен встретится с 58-й ракеткой мира и десятым сеяным на турнире итальянцем Лоренцо Сонего, который ранее переиграл в двух сетах 90-го номера рейтинга ATP Давида Гоффена из Бельгии — 6:3, 6:2.

Календарь ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
Турнирная сетка ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
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