Екатерина Александрова уступила Лулу Сун в полуфинале турнира WTA-500 в Монтеррее

В ночь с 23 на 24 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился полуфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 57-й в рейтинге WTA Лулу Сун из Новой Зеландии. Александрова потерпела поражение в трёх сетах — 5:7, 6:3, 6:7 (6:8).

На тай-брейке решающего сета Александрова отыграла со счёта 3:6 три матчбола, но всё же не смогла завершить игру в свою пользу. Продолжительность матча составила два часа 19 минут.

В финале WTA-500 в Монтеррее Лулу Сун сыграет с победителем матча между представляющей Чехию 35-й ракеткой мира Линдой Носковой (шестой посев на турнире) и 13-й в рейтинге WTA Эммой Наварро из США (второй посев на турнире).