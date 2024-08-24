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Лулу Сун — Екатерина Александрова, результат матча 24 августа 2024, счет 2:1 (7:5, 3:6, 7:6), 1/2 финала WTA-500 в Монтеррее

Екатерина Александрова уступила Лулу Сун в полуфинале турнира WTA-500 в Монтеррее
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В ночь с 23 на 24 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился полуфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между 30-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой (третий посев на турнире) и 57-й в рейтинге WTA Лулу Сун из Новой Зеландии. Александрова потерпела поражение в трёх сетах — 5:7, 6:3, 6:7 (6:8).

Монтеррей. 1/2 финала
24 августа 2024, суббота. 02:35 МСК
Лулу Сун
57
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7 8
5 		6 6 6
         
Екатерина Александрова
30
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

На тай-брейке решающего сета Александрова отыграла со счёта 3:6 три матчбола, но всё же не смогла завершить игру в свою пользу. Продолжительность матча составила два часа 19 минут.

В финале WTA-500 в Монтеррее Лулу Сун сыграет с победителем матча между представляющей Чехию 35-й ракеткой мира Линдой Носковой (шестой посев на турнире) и 13-й в рейтинге WTA Эммой Наварро из США (второй посев на турнире).

Календарь WTA-500 в Монтеррее
Турнирная сетка WTA-500 в Монтеррее
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