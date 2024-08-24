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Беатрис Хаддад-Майя — Катержина Синякова, результат матча 24 августа 2024, счёт 2:1 (6:3, 2:6, 6:2), полуфинал WTA-250 в Кливленде

Беатрис Хаддад-Майя обыграла Синякову и вышла в финал турнира в Кливленде
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В ночь с 23 на 24 августа мск в Кливленде (США, штат Огайо) завершился полуфинальный матч женского турнира категории WTA-250 между первой сеяной 23-й ракеткой мира Беатрис Хаддад-Майя из Бразилии и 36-й в рейтинге WTA Катержиной Синяковой из Чехии (третий посев на турнире). Хаддад-Майя одержала победу в трёх сетах — 6:3, 2:6, 6:2.

Кливленд. 1/2 финала
24 августа 2024, суббота. 03:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
23
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 2
         
Катержина Синякова
36
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова

Продолжительность матча составила два часа девять минут. Бразильская теннисистка пять раз подала навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Синякова выполнила один эйс при 10 двойных ошибках и выиграла три брейк-пойнта из трёх заработанных.

Соперницей Хаддад-Майя в финале турнира WTA-250 в американском Кливленде станет 98-я ракетка мира Маккартни Кесслер из США, ранее обыгравшая 43-ю в рейтинге WTA российскую теннисистку Анастасию Потапову.

Календарь WTA-250 в Кливленде
Турнирная сетка WTA-250 в Кливленде
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