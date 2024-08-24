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Линда Носкова — Эмма Наварро, результат матча 24 августа 2024, счет 2:0 (7:6, 7:5), 1/2 финала WTA-500 в Монтеррее

Линда Носкова выиграла у Эммы Наварро и вышла в финал WTA-500 в Монтеррее
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В ночь с 23 на 24 августа мск в мексиканском Монтеррее завершился полуфинальный матч женского турнира категории WTA-500 между шестой сеяной и 35-й ракеткой мира Линдой Носковой, представляющей Чехию, и 13-й в рейтинге WTA Эммой Наварро из США (второй посев на турнире). Носкова одержала победу в двух сетах — 7:6 (9:7), 7:5.

Монтеррей. 1/2 финала
24 августа 2024, суббота. 05:10 МСК
Линда Носкова
35
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		7
6 7 		5
         
Эмма Наварро
13
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Носкова пять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Наварро выполнила три эйса при двух двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале WTA-500 в Монтеррее Линда Носкова сыграет с 57-й в рейтинге WTA Лулу Сун из Новой Зеландии, которая ранее победила третью сеяную на турнире 30-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Александрову — 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Календарь WTA-500 в Монтеррее
Турнирная сетка WTA-500 в Монтеррее
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