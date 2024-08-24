«Один из тех, кого смотрел по телевизору». Шелтон — о будущем матче с Тимом на US Open

13-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о предстоящем матче первого круга на турнире «Большого шлема» US Open с австрийским теннисистом Домиником Тимом.

«Мне нравится играть такие матчи с высокими ставками. Ненавижу видеть, что это последний турнир «Большого шлема» Доми, потому что, когда начал интересоваться теннисом, он был одним из тех, кого смотрел по телевизору каждую неделю. Каждый раз, когда ты играешь против бывшего чемпиона на турнире, особенно на турнире «Большого шлема», это особенный опыт и трудный вызов. Он завоевал здесь трофей, и немногие люди в мире могут сказать, что они это сделали», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Напомним, предстоящий US Open в США пройдёт с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом соревнований среди мужчин является олимпийский чемпион 2024 года вторая ракетка мира серб Новак Джокович, который в финале 2023 года обыграл Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.