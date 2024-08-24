Россиянка Панова и мексиканка Олмос вышли в финал парного разряда в Монтеррее

Россиянка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в финал парного разряда на турнире в Монтеррее (Мексика). В полуфинале они обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и Ирину Хромачёву из России. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

В рамках встречи пара Пановой и Олмос один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету пары Хормачёвой и Данилиной один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В полуфинале Панова и Олдос в двух сетах обыграли Тимю Бабош из Венгрии и Надежду Киченок с Украины — 6:3, 6:2.

В финале спортсменки встретятся с Ханьюй Го из Китая и Моникой Никулеску из Румынии.