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Россиянка Панова и мексиканка Олмос вышли в финал парного разряда в Монтеррее

Россиянка Панова и мексиканка Олмос вышли в финал парного разряда в Монтеррее
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Россиянка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в финал парного разряда на турнире в Монтеррее (Мексика). В полуфинале они обыграли представительницу Казахстана Анну Данилину и Ирину Хромачёву из России. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

В рамках встречи пара Пановой и Олмос один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету пары Хормачёвой и Данилиной один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В полуфинале Панова и Олдос в двух сетах обыграли Тимю Бабош из Венгрии и Надежду Киченок с Украины — 6:3, 6:2.

В финале спортсменки встретятся с Ханьюй Го из Китая и Моникой Никулеску из Румынии.

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