Тейлор Фритц: есть много вещей, которые решаются в пользу турниров, а не в пользу игроков

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц заявил, что факт отсутствия в теннисе профсоюза игроков является огромным недостатком.

«Абсолютно да, это действительно безумие, но у нас нет профсоюза, потому что, я думаю, мы технически независимые подрядчики. На самом деле у нас нет права объединяться в профсоюзы, мы практически единственный вид спорта, в котором нет профсоюза игроков. Есть много вещей, которые решаются в пользу турниров, а не в пользу игроков. Есть много решений, которые не в интересах игроков, и мы ничего не можем с этим поделать», — приводит слова Фритца We Love Tennis со ссылкой на подкаст Front Office Sports.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.