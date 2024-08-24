Гаэль Монфис стал чемпионом выставочного турнира в Нью-Йорке, обыграв Александра Бублика

45-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис стал чемпионом выставочного турнира под названием Ultimate Tennis Showdown, который прошёл в Нью-Йорке (США). В финале француз обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика, занимающего 25-е место в рейтинге. Матч завершился со счётом 3:1 (10:20, 17:13, 17:14, 15:14) в пользу Монфиса.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Призовые для победителя составят $ 301 тыс. Александр Бублик, занявший второе место, получит $ 161 тыс.

В двухдневном турнире принимали участие восемь теннисистов профессионального тура АТР: Андрей Рублёв (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Каспер Рууд (Норвегия), Алекс де Минор (Австралия), Гаэль Монфис (Франция), Александр Бублик (Казахстан), Ник Кирьос (Австралия), Денис Шаповалов (Канада).