«Чувствую себя готовым». Монфис — о победе на выставочном турнире перед US Open

45-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал победу на выставочном турнире под названием Ultimate Tennis Showdown, который проходил в Нью-Йорке (США).

«Очень счастлив, особенно победить здесь, в Нью-Йорке. Я в хорошей форме, показываю отличный теннис в эти два дня, чувствую себя готовым к Нью-Йорку на следующей неделе», — приводит слова Монфиса Tennis Majors.

В финале выставочного турнира Монфис обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика, занимающего 25-е место в рейтинге. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу Монфиса. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. Призовые для победителя составят $ 301 тыс. Александр Бублик, занявший второе место, получит $ 161 тыс.

Гаэль Монфис сыграет на турнире «Большого шлема» US Open. В первом круге он встретится с теннисистом из Аргентины Диего Шварцманом.