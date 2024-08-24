«Чувствовала, что мне есть что защищать». Свёнтек — о грузе ответственности на US Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что в прошлом году она чувствовала, что у неё на плечах лежит большой груз перед US Open.

«Ну конечно, в прошлом году я чувствовала, что мне есть что защищать: позицию №1 в мире, все свои очки, да и сам титул. Чувствовала, что у меня много багажа на плечах. В этом году всё немного иначе. В этом году я просто пытаюсь сосредоточиться на том, что мне нужно делать в теннисе, чтобы играть как можно лучше.

Мои ожидания не так высоки по сравнению с прошлым годом. Так что постараюсь сосредоточиться на том, чтобы делать всё шаг за шагом и не взваливать на свои плечи слишком большой груз», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Ига Свёнтек выиграла US Open — 2022. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6 (7:5). На US Open — 2024 Свёнтек встретится с лаки-лузером российской теннисисткой Камиллой Рахимовой.