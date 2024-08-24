Мария Шарапова показала, чем втайне занимается, когда никого нет дома

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях забавное видео. На нём она бьёт в стену мячом детской ракеткой.

«Когда заказываешь ракетку ребёнку, но сама втайне пользуешься ей, когда никого нет дома», — объяснила свои действия Шарапова.

Напомним, Шарапова и её возлюбленный британский миллионер Алекс Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года. Пара растит сына по имени Теодор.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.