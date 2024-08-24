Кори Гауфф: всё ещё использую сомневающихся в качестве мотивации

Чемпионка US Open — 2023 третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф сказала, что до сих пор использует в качестве мотивации всех, кто в ней сомневается.

«Честно говоря, пару дней назад кто-то прокомментировал мой TikTok, и в комментарии говорилось: «Зачем напрягаться из-за того, что ты победил в прямом и переносном смысле?» Зачем напрягаться из-за победного круга? Думаю, что это хорошая перспектива. Никто не сможет отнять это у меня, так зачем напрягаться из-за того, что у меня уже есть? Просто хочу добавить к этому: говорить, случится ли это здесь через две недели или в следующем году здесь, или в Австралии, или ещё где-нибудь, нет никакого смысла.

Я увидела этот комментарий примерно три дня назад и подумала: «Хорошо, буду придерживаться его и использовать, потому что он действительно изменил мою точку зрения на это. И да, я всё ещё использую сомневающихся в качестве мотивации. Я знаю, что люди говорили обо мне в интернете и будут говорить до конца моей жизни, но знаю, что это происходит из чувства, не знаю, может быть, ненависти или зависти, не знаю. Но что касается меня, то, независимо от того, кто вы, я никогда не буду болеть за чьё-то падение. Всегда буду болеть за успех», — сказала Гауфф на пресс-конференции.