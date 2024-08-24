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«Сейчас нам было бы так весело». Соболенко — о характере, который достался ей от отца

«Сейчас нам было бы так весело». Соболенко — о характере, который достался ей от отца
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что её характер достался ей от отца.

«Я думаю, что мой характер достался мне от отца. Хотела бы, чтобы он был жив. Думаю, сейчас нам было бы так весело вместе. Но, знаете, эта радость пришла с опытом и с пониманием многих вещей. Потому что раньше я, наверное, была слишком увлечена теннисом и пыталась быть слишком сосредоточенной, как бы подвергая себя такому давлению.

В последнее время просто поняла, что так не бывает. Нужно балансировать между тяжёлой работой, ожиданиями, давлением и всем остальным, и маленькими радостями. Знаете, вы должны найти то, что приносит вам радость, и у меня есть моя сумасшедшая команда, и нам так весело вместе (улыбается). Да, думаю, что это очень важно, чтобы сбалансировать все эти вещи. Просто стараюсь быть собой вне корта, не быть слишком серьёзной или слишком сосредоточенной», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко сыграет на турнире «Большого шлема» US Open. В первом круге она встретится с австралийской теннисисткой Присциллой Хон.

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