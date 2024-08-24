«Верю, что он не был виноват и не делал ничего специально». Фритц — о деле Синнера

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о допинговом деле первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Знаете, у каждого будет своё мнение, но, в конце концов, оно не имеет значения, потому что истина в этом деле всегда остаётся за ним и его командой. Знаете, я верю, что все расследования были проведены должным образом. Единственное, что могу сказать, так это то, что многие люди получают дисквалификацию и не могут играть какое-то время, потому что они либо пропустили тесты, например, случайное тестирование — кстати, что бы вам ни говорили, пропустить тест или два не так уж сложно. Так что людей отстраняют, если они пропустили три из них. Пропустить третий тест довольно сложно. Вероятно, вам следует заблокировать его, как только вы получите два страйка. Но бывают сумасшедшие ситуации, когда это происходит.

Думаю, многие люди попадают под запрет по неудачным причинам. В этом случае они решили, что всё иначе и запрета не будет, и верю, что он не был виноват и не делал ничего специально. Всё должно быть последовательно в отношении запретов и того, кто получает запрет, кто не получает запрет, получает приостановку», — сказал Фритц на пресс-конференции.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.