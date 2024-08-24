Мария Шарапова стала инвестором компании по заморозке яйцеклеток

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова инвестировала большие средства в компанию Cofertility, которая занимается заморозкой яйцеклеток, сообщает Vogue.

Проект Cofertility основан в 2022 году, первые дети с помощью этой программы должны появиться на свет уже в 2024 году. Особенность Cofertility заключается в том, что компания позволяет женщинам бесплатно замораживать свои яйцеклетки, если они жертвуют половину из них парам, которые не могут иметь детей.

«Женский спорт переживает невероятный момент. Сейчас делается акцент на спортсменках и их достижениях, а также на том, насколько они вдохновляют других. Если они смогут продлить карьеру на своих условиях, заморозив яйцеклетки в более молодом возрасте, у них, возможно, будет больше времени посоревноваться на самом высоком уровне, а также будет возможность выбрать подходящего партнёра и не спешить с отношениями по какой-либо причине.

Фертильность — это такая тяжёлая тема, когда вы молоды. В подростковом и молодом возрасте я выигрывала турниры «Большого шлема», у меня не было времени думать даже о дружбе, не говоря уже о парнях. Но я знала, что хочу стать мамой в нужный момент своей жизни», — говорила Шарапова ранее.