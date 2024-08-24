«Есть много вещей, о которых нужно думать». Свёнтек — о большой нагрузке на US Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что на турнире «Большого шлема» — US Open невозможно расслабиться, потому что есть много дел вне корта, которые нужно грамотно распределить.

«В 2022 году это был определённо турнир «Большого шлема», где я чувствовала себя наименее комфортно. Несмотря на то что я выиграла, на корте чувствовала себя совсем не комфортно. US Open 2022 года научил меня тому, что могу побеждать, даже если не чувствую себя на 100%. Поэтому я бы не сказала, что сейчас расслаблена, потому что в Нью-Йорке невозможно расслабиться, особенно когда вокруг всё происходит. Здесь очень много шума. В Цинциннати, например, мы могли сконцентрироваться, и приоритетом каждого дня была тренировка. Здесь же, напротив, так много дел вне корта, что нужно грамотно их распределять, и тренировки всегда будут в приоритете, но есть и много вещей, о которых нужно думать. Так что не сказала бы, что расслаблена, но определённо пытаюсь извлечь уроки из прошлого опыта. Чувствую, что, возможно, стала немного умнее, и надеюсь, что смогу это использовать», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, Ига Свёнтек выиграла US Open — 2022. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6 (7:5). На US Open — 2024 Свёнтек встретится с лаки-лузером российской теннисисткой Камиллой Рахимовой.