«Они намного медленнее». Свёнтек — о различиях кортов в Цинциннати и на US Open

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о различиях US Open и турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«По сути, корты разные. После Цинциннати у меня было несколько выходных, так что немного меньше времени, чтобы побыть на покрытии и почувствовать эти различия. Конечно, за пару дней к этому можно привыкнуть, так что надеюсь, что это. Всё хорошо. Просто они намного медленнее. Они должны быть хороши для меня, но в то же время придется адаптироваться и приспосабливаться», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

На турнире в Цинциннати Ига Свёнтек уступила в полуфинале второй ракетке мира польской теннисистке Арине Соболенко со счётом 3:6, 3:6.

Напомним, Ига Свёнтек выиграла US Open — 2022. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6 (7:5). На US Open — 2024 Свёнтек встретится с лаки-лузером российской теннисисткой Камиллой Рахимовой.