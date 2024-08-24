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«Маленький момент счастья перед US Open». Соболенко — о титуле WTA-1000 в Цинциннати

«Маленький момент счастья перед US Open». Соболенко — о титуле WTA-1000 в Цинциннати
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как чувствовала себя после победы на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

«Я чувствовала себя очень хорошо после титула в Цинциннати. Для меня было очень важно завоевать титул и одержать эти победы. Очень довольна тем уровнем, который показала, эти победы не то чтобы с моих плеч сняли тяжесть. Но да, это как маленький момент счастья перед Открытым чемпионатом США, а это очень важно, чтобы иметь хорошее настроение перед большими турнирами», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, на турнире в Цинциннати Соболенко в финале обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 7:5. В первом круге US Open Соболенко встретится с австралийской теннисисткой Присциллой Хон.

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