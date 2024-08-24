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Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке

Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает вести в социальных сетях свою постоянную рубрику «День жизни». В её рамках она с помощью видео показывает, как проходит один её день на турнире.

На этот раз Соболенко показала свой день из жизни в Нью-Йорке (США), где 26 августа стартует US Open – 2024.

В первом круге US Open — 2024 Соболенко (2) сразится с квалифаером представительницей Австралии Присциллой Хон (205-я ракетка мира).

Теннис. US Open — 2024, женщины. Возможный путь Арины Соболенко к финалу:

2-й круг: Соболенко — Лулу Сун (Новая Зеландия);
3-й круг: Соболенко — Екатерина Александрова (Россия);
1/8 финала: Соболенко — Мэдисон Кис (США);
1/4 финала: Соболенко — Чжэн Циньвэнь (Китай);
1/2 финала: Соболенко — Кори Гауфф (США);
Финал: Соболенко — Ига Свёнтек (Польша).

Лучшим достижением Соболенко на US Open является прошлогодний финал, который она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6.

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