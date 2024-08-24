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Соболенко — о US Open: надеюсь, однажды буду счастлива, подняв этот прекрасный трофей

Соболенко — о US Open: надеюсь, однажды буду счастлива, подняв этот прекрасный трофей
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что надеется однажды забрать трофей на турнире «Большого шлема» — US Open.

«Не то чтобы в голове у меня было ощущение, что мне здесь нужно что-то доводить, но эти тяжёлые поражения мотивировали меня усердно работать и улучшать то, что не получалось в предыдущие годы. Каждый раз, приезжая сюда, я ожидаю лучшего результата. Надеюсь, однажды буду счастлива поднять этот прекрасный трофей», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В первом круге US Open Соболенко встретится с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Лучшим достижением Соболенко на US Open является прошлогодний финал, который она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6.

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