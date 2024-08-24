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«Нет уверенности, необходимой для дальнейшей работы». Синнер — о Ферраре и Нальди

«Нет уверенности, необходимой для дальнейшей работы». Синнер — о Ферраре и Нальди
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал расставание с фитнес-тренером Умберто Феррарой и физиотерапевтом Джакомо Нальди.

«Я хочу начать с того, что они сыграли огромную роль в моей карьере. Мы сотрудничали два года. Проделали невероятную работу, добились большого успеха, и у нас сложилась отличная команда. Но из-за этих ошибок у меня больше нет уверенности, необходимой для дальнейшей совместной работы. Сейчас мне нужно только одно – глоток свежего воздуха. В последние месяцы мне было очень тяжело. Ждал итогов дела, а сейчас мне просто нужен глоток свежего воздуха», — сказал Синнер на пресс-конференции.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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