Анна Калинская украсила обложку нового журнала о теннисе

15-я ракетка мира 25-летняя российская теннисистка Анна Калинская украсила обложку нового печатного издания о теннисе – журнала OPEN (Tennis). Создателями СМИ выступил проект The Second Serve, освещающий теннисную культуру через призму фото и иллюстрации.
«Анна. Такая, какой вы её никогда не видели раньше», — говорится в описании выпуска.
Фото: Editor & Founder: @dshaftel @the2ndserve Photographer: @danmartensen Stylist: @chloe_grace_press Pro
В данный момент Калинская находится в Нью-Йорке, где готовится к выступлению на Открытом чемпионате США — 2024. В первом круге соревнований Анна сразится с 404-й ракеткой мира американкой Лорен Дэвис. Этот матч состоится 27 августа.
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US Open — на данный момент не самый удачный турнир «Большого шлема» в карьере Калинской. Её лучшим достижением на нём является второй круг (2019, 2020, 2022, 2023).
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