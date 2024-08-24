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«Хорошее решение». Беккер поддержал Синнера в отказе от работы с Феррарой и Нальди

«Хорошее решение». Беккер поддержал Синнера в отказе от работы с Феррарой и Нальди
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поддержал решение первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера расстаться со своим физиотерапевтом Джакомо Нальди и тренером по фитнесу Умберто Феррарой.

«Хорошее решение от Янника!» — написал Беккер в социальных сетях.

20 августа Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) выпустило пресс-релиз, в котором говорится, что Янник Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце. На пресс-конференции перед US Open Синнер подтвердил прекращение работы с Нальди и Феррарой.

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