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«Вообще нет». Эмма Радукану ответила, поменялся ли теннис после ухода Энди Маррея

«Вообще нет». Эмма Радукану ответила, поменялся ли теннис после ухода Энди Маррея
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Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану оценила значимость для тенниса завершения карьеры её соотечественника – трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея.

Журналист поинтересовался у Радукану, поменялся ли теннис после ухода Маррея.

«Вообще нет. Теннис неумолим в этом понимании. Неважно, кто ты, он просто движется дальше. Всегда есть ещё один матч, ещё один турнир. Конечно, он достиг удивительных результатов. Я смотрела, как он выигрывал US Open, но, как и жизнь, всё движется быстро – и на следующий день новости становятся устаревшими», — приводит слова Радукану TennisONEApp в социальной сети X.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

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