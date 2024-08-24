Россиянин Гахов проиграл в финале челленджера в Добриче

332-я ракетка мира российский теннисист Иван Гахов проиграл теннисисту из Аргентины Хуан-Баутисте Торресу в финале турнира серии «челленджер» в Добриче (Болгария) со счётом 7:5, 0:6, 5:7.

В рамках встречи Гахов один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Торреса шесть эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В полуфинале турнира Иван Гахов в двух сетах обыграл Хади Хабиба из Ливана со счётом 6:4; 6:4. Это был первый полуфинал челленджера Гахова с июня 2023 года, когда он победил в Тройсдорфе. Хуан-Баутиста Торрес в 1/2 финала в трёх сетах обыграл французского теннисиста Артура Хеа – 7:5; 4:6; 6:3.