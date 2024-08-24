Вера Лапко: не вижу равных Соболенко в туре на данный момент

Белорусская теннисистка Вера Лапко оценила сетку второй ракетки мира соотечественницы Арины Соболенко на турнире «Большого шлема» — US Open — 2024.

«У Соболенко достаточно неплохая сетка на US Open. Однако в последнее время мы наблюдаем, что Арину немного «штормит», за исключением выигранного Цинциннати. Наверное, это значит, что она обрела какую-то стабильность. Но пока это только один турнир.

При этом первые круги соревнований – это всегда стресс. Это будет новый турнир, тем более «Шлем». В стартовом раунде американского мэйджора белоруска сыграет с квалифаером. Квалифаеры уже провели несколько матчей в Нью-Йорке и иногда даже могут потрепать нервы высокорейтинговым игрокам, поэтому будет непросто. Всё будет зависеть от психологического и физического состояния нашей спортсменки. Если все эти факторы сойдутся, то пока я не вижу вообще Соболенко равных в туре в данный момент. Это моё мнение. Когда Арина находится в форме, как психологической, так и физической, и все у неё складывается, то Арину можно назвать настоящей машиной», – приводит слова Лапко Metaratings.by.

В первом круге US Open Соболенко встретится с австралийской теннисисткой Присциллой Хон. Лучшим достижением Соболенко на этом турнире является прошлогодний финал, который она проиграла американке Кори Гауфф со счётом 6:2, 3:6, 2:6.