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«Проснулся с напряжённым запястьем». Кирьос — о причине снятия с UTS

«Проснулся с напряжённым запястьем». Кирьос — о причине снятия с UTS
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал своё снятие с выставочного турнира под названием Ultimate Tennis Showdown, который проходил в Нью-Йорке.

«Мне понравилось вернуться на корт, и не было лучшего места, чтобы начать своё возвращение, чем UTS в Нью-Йорке. Было здорово снова играть в соревновательной атмосфере и чувствовать любовь фанатов UTS!
К сожалению, проснулся с напряжённым запястьем, и мне нужно следовать советам моего физиотерапевта, я нахожусь на поздней стадии реабилитации и должен действовать медленно, чтобы убедиться, что у меня нет никаких проблем. Я так близок к возвращению в туре! Вот почему не могу соревноваться с Гаэлем сегодня и должен сняться с турнира. Хочу поблагодарить Патрика за то, что он позволил UTS стать большой частью моего путешествия, и фанатов, спасибо за всю поддержку, это имеет большое значение! Я вернусь», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

Напомним, победителем турнира стал французский теннисист Гаэль Монфис, который обыграл Александра Бублика из Казахстана. Общий призовой фонд турнира составлял $ 1 млн. Призовые для победителя составили $ 301 тыс. Александр Бублик, занявший второе место, получит $ 161 тыс.

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