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Даниил Медведев и Ига Свёнтек сделали совместное фото в преддверии US Open — 2024

Даниил Медведев и Ига Свёнтек сделали совместное фото в преддверии US Open — 2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга WTA полька Ига Свёнтек сделали совместное фото на спонсорском мероприятии производителя ракеток Tecnifibre, посвящённом скорому старту Открытого чемпионата США — 2024 в Нью-Йорке. Медведев и Свёнтек пользуются ракетками данной фирмы.

Фото: Соцсети Tecnifibre

В первом круге US Open — 2024 Медведев сыграет с сербским теннисистом Душаном Лайовичем. Свёнтек стартует на турнире в матче с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Открытый чемпионат США начнётся в понедельник, 26 августа, и завершится 8 сентября. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович, в финале 2023 года обыгравший Медведева. В женских соревнованиях выиграла американка Кори Гауфф, в финале она победила белоруску Арину Соболенко.

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