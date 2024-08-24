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Циньвэнь рассказала, что рассматривает возможность спонсорских контрактов в США

Циньвэнь рассказала, что рассматривает возможность спонсорских контрактов в США
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Олимпийская чемпионка 2024 года китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что рассматривает возможность спонсорских контрактов в США.

— Вы думаете о коммерческой стороне и возможности стать востребованной спортсменкой в США, или вы сосредоточены только на Китае?
— Не знаю. Я думала о коммерческих возможностях в США, но наверное они поддерживают только американских игроков. Моим приоритетом всегда было хорошее выступление на турнирах, но если получится договориться, я бы хотела, чтобы реклама была какая-нибудь простая.

Если придётся сниматься в рекламе, я это сделаю, потому что это часть работы. Но направить всю страсть и энергию я хочу только на теннисный корт, — сказала Циньвэнь на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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