«Не хочу позволить себе снова оступиться». Чжэн Циньвэнь — о потере мотивации

Олимпийская чемпионка китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что на время потеряла мотивацию после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии в начале 2024 года. Напомним, в матче за титул она уступила белоруске Арине Соболенко.

«После хорошего результата на Australian Open у меня было много взлётов и падений. Я потеряла мотивацию, вела себя иначе на тренировках. И после того, как я выиграла олимпийское золото, первое, что я сказала себе, это то, что хочу сохранить мотивацию. Не хочу позволить себе снова оступиться, хочу улучшить свою психологическую сторону. Я имею в виду, поддерживать уровень после успеха, и просто продолжать побеждать, побеждать и побеждать, вместо того, чтобы расслабляться и позволять себе легко проигрывать матчи», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.