Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не хочу позволить себе снова оступиться». Чжэн Циньвэнь — о потере мотивации

«Не хочу позволить себе снова оступиться». Чжэн Циньвэнь — о потере мотивации
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь рассказала, что на время потеряла мотивацию после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии в начале 2024 года. Напомним, в матче за титул она уступила белоруске Арине Соболенко.

«После хорошего результата на Australian Open у меня было много взлётов и падений. Я потеряла мотивацию, вела себя иначе на тренировках. И после того, как я выиграла олимпийское золото, первое, что я сказала себе, это то, что хочу сохранить мотивацию. Не хочу позволить себе снова оступиться, хочу улучшить свою психологическую сторону. Я имею в виду, поддерживать уровень после успеха, и просто продолжать побеждать, побеждать и побеждать, вместо того, чтобы расслабляться и позволять себе легко проигрывать матчи», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Материалы по теме
Циньвэнь рассказала, что рассматривает возможность спонсорских контрактов в США
Материалы по теме
Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры
Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android