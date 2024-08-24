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Наоми Осака: в прошлом году пообещала, что на US Open — 2024 проявлю себя лучше всего

Наоми Осака: в прошлом году пообещала, что на US Open — 2024 проявлю себя лучше всего
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что планирует показать лучший теннис на US Open — 2024. В матче первого круга она встретится с Еленой Остапенко из Латвии.

«Честно говоря, я иногда немного шокирована тем, насколько хороша игра. Очевидно, я хочу попасть в десятку лучших, но всё ещё, в глубине души, помню, что в какой-то момент не могла даже бегать, делать приседания. Да, в некоторые моменты я действительно поражаюсь.

Но я приехала сюда с конкретной целью сделать всё, что смогу. В прошлом году я сидела здесь на трибунах и пообещала себе, что на этом турнире я проявлю себя лучше всего. Надеюсь, что это получится либо здесь, либо в Японии, или во время азиатской части сезона. Вот куда я направляю всю свою энергию. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказала Осака на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

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