Эмиль Руусувуори снялся с US Open — 2024, его место в сетке может занять Аслан Карацев

71-я ракетка мира финский теннисист Эмиль Руусувуори снялся с US Open — 2024 в мужском одиночном разряде. В матче первого круга он должен был сыграть с четвёртым сеяным турнира немцем Александром Зверевым.

«К сожалению, мне приходится сняться с US Open. Я приехал сюда, чтобы подготовиться к последнему турниру «Большого шлема» в этом году, но ещё не готов соревноваться. Вместе с командой мы работаем над моим возвращением на корт», — написал Руусувуори на своей странице в соцсетях.

В ближайшее время будет проведена жеребьёвка между четырьмя самыми высокорейтинговыми проигравшими в квалификационном отборе. В это число входит российский теннисист Аслан Карацев, который уступил в финале квалификации китайцу Бу Юньчаокэтэ. Победитель жребия займёт место Руусувуори в сетке.