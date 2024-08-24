Карлос Алькарас подвернул лодыжку и досрочно завершил тренировку в преддверии US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас подвернул лодыжку во время тренировки c аргентинцем Франсиско Серундоло перед стартом US Open — 2024. Испанец сразу же остановился, поговорил со своей командой и покинул корт досрочно.

Фото: Кадр из трансляции

Характер повреждения 21-летнего Алькараса пока неизвестен. В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке.

В пятницу, 23 августа, на одну из тренировок не вышел 24-кратный победитель «Шлемов» сербский теннисист Новак Джокович. Сообщалось, что он испытывал проблемы со здоровьем.