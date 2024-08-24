Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нужно ли говорить, кто победил?» Крейчикова — о тренировке с Соболенко перед US Open

«Нужно ли говорить, кто победил?» Крейчикова — о тренировке с Соболенко перед US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала фото со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Теннисистки провели совместную тренировку в преддверии US Open — 2024.

Фото: Из личного архива Крейчиковой

«Нужно ли мне вам говорить, кто победил? Спасибо за тренировку, Арина», — написала Крейчикова на своей странице в соцсети Х.

Один из болельщиков написал, что хотел бы знать победителя тренировки, на что чешка ответила: «Не я».

Открытый чемпионат США — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. В первом круге Крейчикова сыграет с испанской теннисисткой Мариной Бассольс-Риберой. Финалистка US Open — 2023 Соболенко начнёт турнир матчем с представительницей Австралии Присциллой Хон. В прошлогоднем финале она уступила американке Кори Гауфф.

Материалы по теме
Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры
Соболенко должна брать дебютный титул на US Open. За вторую ракетку мира говорят все цифры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android