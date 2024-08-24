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«Нужно ли говорить, кто победил?» Крейчикова — о тренировке с Соболенко перед US Open

Восьмая ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова опубликовала фото со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Теннисистки провели совместную тренировку в преддверии US Open — 2024.

Фото: Из личного архива Крейчиковой

«Нужно ли мне вам говорить, кто победил? Спасибо за тренировку, Арина», — написала Крейчикова на своей странице в соцсети Х.

Один из болельщиков написал, что хотел бы знать победителя тренировки, на что чешка ответила: «Не я».

Открытый чемпионат США — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. В первом круге Крейчикова сыграет с испанской теннисисткой Мариной Бассольс-Риберой. Финалистка US Open — 2023 Соболенко начнёт турнир матчем с представительницей Австралии Присциллой Хон. В прошлогоднем финале она уступила американке Кори Гауфф.