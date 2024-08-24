Аслан Карацев проиграл жеребьёвку лаки-лузера в основную сетку US Open — 2024

116-я ракетка мира немецкий теннисист Максимильян Мартерер попал в основную сетку мужского одиночного разряда US Open — 2024 как лаки-лузер. Он заменил снявшегося финна Эмиля Руусувуори, и сыграет с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым в первом круге.

Мартерер выиграл жеребьёвку между четырьмя самыми высокорейтинговыми проигравшими в финальном раунде квалификационного отбора. В это число также входил российский теннисист Аслан Карацев. Отметим, что у Карацева ещё есть возможность стать лаки-лузером, если кто-нибудь снимется с турнира до окончания матчей первого круга.

US Open — 2024 стартует в понедельник, 26 августа. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева.