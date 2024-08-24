Наоми Осака тепло высказалась о Елене Остапенко в преддверии очного матча на US Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча первого круга на US Open — 2024, где сыграет с победительницей «Ролан Гаррос» — 2017 10-й ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии.

«Думаю, что будет очень весело. Честно говоря, она одна из теннисисток, чьи матчи мне нравится смотреть. В какой-то степени мы с ней полные противоположности. Я её очень уважаю. В нашем поколении она первая выиграла турнир „Большого шлема“. Она чемпионка. С нетерпением жду матча», — сказала Осака на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

Открытый чемпионат США стартует в понедельник, 26 августа. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, в прошлогоднем финале она победила белоруску Арину Соболенко.