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Участию Алькараса на US Open — 2024 ничего не угрожает — СОРЕ

Участию Алькараса на US Open — 2024 ничего не угрожает — СОРЕ
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Участию четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса на US Open — 2024 ничего не угрожает. Об этом сообщает испанское издание СОРЕ.

В субботу, 24 августа, Алькарас неудачно упал во время тренировки и подвернул лодыжку. Испанец сразу же остановился, поговорил со своей командой и покинул корт досрочно. Однако, по информации источника, с Карлосом всё в порядке. Сегодня Алькарас примет участие в пресс-конференции перед началом турнира, на котором, возможно, расскажет, почему принял решение завершить тренировку.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке.

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