Алькарас объяснил, почему досрочно закончил тренировку в преддверии US Open — 2024

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему решил досрочно завершить тренировку после того, как подвернул лодыжку.

Материалы по теме Фото Карлос Алькарас подвернул лодыжку и досрочно завершил тренировку в преддверии US Open

«Думаю, что всё в порядке. Я остановил тренировку просто в целях предусмотрительности. Мне было не очень комфортно продолжать тренироваться, зная, что может стать хуже. Спустя несколько часов я чувствую себя хорошо, ноги тоже. Завтра я 100% попробую провести новую тренировку, не думая о произошедшем. Сегодня я позабочусь о ноге», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2024.

В первом круге Открытого чемпионата США — 2024 испанский теннисист сыграет с австралийцем Ли Ту. Матч запланирован на вторник, 27 августа. В прошлом году Алькарас дошёл до полуфинала соревнований в Нью-Йорке.