98-я ракетка мира Маккартни Кесслер сенсационно выиграла титул на турнире в Кливленде

98-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер сенсационно победила на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале она обыграла первую сеяную, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 1:6, 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Кесслер выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

По итогам турнира в Кливленде 25-летняя Маккартни Кесслер значительно обновит личный рекорд. Она взлетит на 65 позиций и станет 63-й ракеткой мира. До начала соревнований у американки была лишь одна победа на турнире уровня WTA.