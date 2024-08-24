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98-я ракетка мира Маккартни Кесслер сенсационно выиграла титул на турнире в Кливленде

98-я ракетка мира Маккартни Кесслер сенсационно выиграла титул на турнире в Кливленде
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98-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер сенсационно победила на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале она обыграла первую сеяную, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 1:6, 6:1, 7:5.

Кливленд. Финал
24 августа 2024, суббота. 21:40 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
23
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
1 		6 7
         
Маккартни Кесслер
98
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Кесслер выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

По итогам турнира в Кливленде 25-летняя Маккартни Кесслер значительно обновит личный рекорд. Она взлетит на 65 позиций и станет 63-й ракеткой мира. До начала соревнований у американки была лишь одна победа на турнире уровня WTA.

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