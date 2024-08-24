98-я ракетка мира Маккартни Кесслер сенсационно выиграла титул на турнире в Кливленде
Поделиться
98-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер сенсационно победила на турнире категории WTA-250 в Кливленде (США). В финале она обыграла первую сеяную, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 1:6, 6:1, 7:5.
Кливленд. Финал
24 августа 2024, суббота. 21:40 МСК
23
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|5
|
|6
|7
98
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. В рамках поединка Кесслер выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Хаддад-Майи три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
По итогам турнира в Кливленде 25-летняя Маккартни Кесслер значительно обновит личный рекорд. Она взлетит на 65 позиций и станет 63-й ракеткой мира. До начала соревнований у американки была лишь одна победа на турнире уровня WTA.
Комментарии
- 25 августа 2024
-
00:05
- 24 августа 2024
-
23:54
-
23:46
-
22:22
-
22:05
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:21
-
19:10
-
17:12
-
16:56
-
16:14
-
15:53
-
15:32
-
15:17
-
14:58
-
14:57
-
14:36
-
13:49
-
13:36
-
12:23
-
12:17
-
11:54
-
11:36
-
11:18
-
10:59
-
10:43
-
10:36
-
10:20
-
10:00
-
09:40